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Vaka sayıları artınca giriş çıkışlar kapatıldı

Kayseri Tomarza'ya bağlı bir mahallede son günlerde korona virüs vakaları artınca mahalleye giriş çıkışlar 10 gün süre ile kapatıldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:51
Vaka sayıları artınca giriş çıkışlar kapatıldı
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1 Mart sonrasında başlayan normalleşme devam ederken, bazı bölgelerden artan korona virüs vaka sayıları karşısında karantina uygulamaları devam ediyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk gruplarına göre yüksek riskli (kırmızı) iller arasında bulunan Kayseri Tomarza ilçesine bağlı bir mahallede son günlerde vaka sayılarında ki artış dikkat çekti.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR 10 GÜN KAPATILDI

Bu kapsamda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahalleye giriş çıkışları 10 gün süreyle kapattı. Karantina uygulamasının bugün başladığı mahallede acil durum ve görevliler dışında giriş çıkış olmayacak. Mahallede karantinada bulunan kişilerin  tüm ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

 İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu kararı sonrasında Jandarma harekete geçti ve köye giriş çıkışları tutuldu.



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:51
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KayseriTomarza
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