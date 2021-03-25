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"Vaka şampiyonu" Samsun'da 100 kişi asker uğurladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan her 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile birinci olan Samsun'da tüm uyarılara rağmen şoke eden görüntüler yaşandı. Türkiye'de vaka şampiyonu olan ilde, asker uğurlama eğlencesi düzenlendi. Otogarda toplanan kalabalığı ise polis ekipleri güçlükle dağıttı

25 Mart 2021 Perşembe 23:35
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Tüm Türkiye’deki vaka sayılarında lider olan İl Samsun’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı kurallara aykırı davranışlar görülmeye devam ediyor.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ne gelen bir ihbarla, asker uğurlaması için konvoy oluşturan vatandaşların araçlarla Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittikleri bilgisi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Toplu uğurlamaların yasaklı olduğu ilde otogara giden ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin sayısının yaklaşık 100 kişi olduğunu tespit edince takviye ekip istedi.

Polis ekiplerine yardım için çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla vatandaşlar otogarda topluluk oluşturmadan dışarı çıkarıldı. Topluluk içerisinde şüpheli bulunan vatandaş ve araçların aramasında 2 kurusıkı tabanca ile yaklaşık 50 torpil ele geçirdi.

Öte yandan ele geçirilen tabancalarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Son Güncelleme: 25.03.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
SamsunAsker Uğurlaması
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