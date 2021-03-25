"Vaka şampiyonu" Samsun'da 100 kişi asker uğurladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Tüm Türkiye’deki vaka sayılarında lider olan İl Samsun’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı kurallara aykırı davranışlar görülmeye devam ediyor.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ne gelen bir ihbarla,için konvoy oluşturan vatandaşların araçlarla Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittikleri bilgisi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Toplu uğurlamaların yasaklı olduğu ilde otogara giden ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin sayısının yaklaşık 100 kişi olduğunu tespit edince takviye ekip istedi.

Polis ekiplerine yardım için çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla vatandaşlar otogarda topluluk oluşturmadan dışarı çıkarıldı. Topluluk içerisinde şüpheli bulunan vatandaş ve araçların aramasında 2 kurusıkı tabanca ile yaklaşık 50 torpil ele geçirdi.

Öte yandan ele geçirilen tabancalarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

