Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor

Birkaç gün önce akşam saatlerinde Sakarya’nın Serdivan ilçesi Çark Deresi içerisinde bulunan bir çantadan ceset parçaları çıkmıştı. Bölgede polis ekipleri tarafından yapılan geçiş çaplı araştırma da başka çanta içerisinden ayak ve eşyalar çıktı. Polis çıkan parçalarda yaptığı araştırmada el parçasının parmaklarda deformasyon olduğu için parmak izi alamamıştı. Bunun üzerine sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı. İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri tüm kayıp ilanlarını inceleyerek bu durumda olan kişileri bulmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde vahşi bir şekilde öldürülüp parçalanan kişinin ailesine ulaşıldı. Çanta içerisindeki ayağın aileye gösterilmesiyle genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cesedin kimliğini doğrulandı.

Edinilen bilgilere göre cesedin 6- 7 aydır kayıp olan bir erkeğe ait olduğu ancak kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için cani bir şekilde öldürülen kişinin kardeşinden alınan DNA öneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri canice öldürülen kişinin ev adresine gidilerek burada da incelemeler yapılacağı öğrenildi. Ölen kişinin kimliği açıklanmazken kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

