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Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi

Konya'da pandemi hastanesinde görev yapan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki hemşire Selver Kuşçu Ünal korona-virüse yenildi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:12
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
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Konya’daki bir pandemi hastanelerinden birinde hemşire olarak çalışan Selver Kuşçu Ünal, 20 gün önce korona-virüse yakalandı.

Kronik astım rahatsızlığı olan genç hemşire hemen kendi çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu stabil olan ancak bir anda durumu ağırlaşan Ünal, virüse yakalandıktan 10 gün sonra başka bir hastaneye nakledildi.

Sevk edildiği hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlayan 13 yıllık sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşama veda ederek hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmek Koç gerçekleşen bu acı ölüm karşısında yayınladığı başsağlığı mesajında ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal’ın korona-virüs ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş olduğunu ve kendisine Allah’tan rahmet, üzüntülü ailesine, yakınlarına başsağlığı diledi.

Gerçekleşen bu acı ölüm karşısında genç hemşirenin çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
KonyaSelver Hemşire
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