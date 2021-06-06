Uzmanlar deniz salyası için uyarıda bulundu! Müsilajlı denize girilir mi?

Türkiye denizlerinde kendini gösteren müsilajlar halk tarafından deniz salyaları olarak biliniyor. Marmara Denizi’nde gitgide büyük bir alanı kaplayarak deniz içindeki canlıların yaşam tehlikesi sürüyor. Vatandaşlar müsilajlı denize girilir mi? sorusuna yanıt ararken uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu. Müsilajlı denize giren vatandaşlarda çeşitli cilt hastalıkları oluşurken aynı zamanda ishalli hastalıklar meydana geleceği uyarısında bulundu.





Midye tüketimine dikkat!

Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ahmet Soysal, müsilajın olduğu yerlerde denize girmenin doğru olmadığını söyledi. O bölgede kokuşma ve çürümenin olduğunu söyleyen Soysal, denizin kirli bir ortam olduğunu söylerken giren kişilerde cilt hastalıklarına, eğer ağız yoluyla alınırsa da ishalli hastalıklara da yol açabileceği söylendi.

Deniz canlıların boğularak ölmesine olanak sağlayan müsilajlar özellikle Marmara Denizi’nde kendini gösterirken ülkemizde oldukça sevilerek yenilen midyenin dikkatli tüketilmesi için uzmanlar uyarıda bulundu. Kendisinin de bir balık türü olduğuna dikkat çekilirken aynı zamanda diğer balıklarında yenmesine kısa bir ara verilmesi gerektiği açıklandı.