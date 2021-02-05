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Uzman Erbaşa hangi silah verilir? Uzman erbaşların beylik tabancası olur mu?

Uzman Erbaşa hangi silah verilir? Uzman erbaşlar beylik tabancası alabilir mi? Uzman erbaş nöbet tutar mı? Uzman erbaş çalışma saatleri neler? Uzman erbaş nedir? Vatandaşlar ve asker adayları uzman erbaş ve uzman onbaşılara hangi silah verildiğini ve nöbet tutup tutmadıklarını araştırıyorlar.

05 Şubat 2021 Cuma 20:08
Uzman Erbaşa hangi silah verilir? Uzman erbaşların beylik tabancası olur mu?
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Uzman Erbaşa Silah Verilir Mi? Uzman Erbaş Olanlar Nöbet Tutar Mı?

Herkes askerlikte Uzman Erbaş olarak görev yapan askerlerin silah alıp alamayacağını ve askerde nöbet tutup tutmadıklarını merakla araştırıyor.

Uzman Erbaş Nedir?

Uzman Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli olan ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşı rütbelerine sahip askeri personeldir.

Uzman Erbaşlık Yapanlara Hangi Silahlar Verilecek?

Uzman Erbaş olarak 5 ay görev yapan askerlere intibak sürelerinin ardından yerli üretim olan beylik tabancası ile beraber 1 kutu mermi verilmektedir. Bu yüzden uzman erbaş ve uzman onbaşı olarak görev yapan askerler maaşlarıyla beylik tabancası alabilseler bile kullanım alanları tamamen izne bağlı olacaktır. Uzman erbaş veya uzman onbaşı olarak görev yapan askerler, görevli olmadıkları durumlarda sivil veya resmi elbisenin görünmeyeceği şekilde beylik tabancalarını taşıyabilirler.

Zati Silah Ne Demek?

Zati demirbaş tabancası, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıt altında bulunan ve bedeli mukabil Subay, Astsubay, Uzman erbaş ve Uzman onbaşılara satışı gerçekleştirilen ve personellerin görevleri boyunca devlet malı statüsünde muhafaza edilen ve görevi süresi boyunca taşımakla yükümlü olduğu silahlardır. Bu silahların üçüncü şahıs kişilere satışı, deviri ve hibesi kesinlikle yasaktır. Silahın üçüncü şahıs kişilere geçesi durumunda kesinlikle maddi ve manevi cezalarla karşı karşıya kalacaktır.

Uzman Erbaşlık Süresi Ne Kadar?

18-03-1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler…” hükmü yer almaktadır.

Uzman Erbaş Olarak Görev Yapanlar Nöbet Tutar Mı?

Yukarıdaki yönetmeliğin 387’nci maddesinin üçüncü fıkrası ‘Ancak, nöbeti pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler.” şeklinde değiştirilmiştir.

Uzman Erbaşlar Ne Kadar Çalışır?

Farklı alanlarda görevli olan uzman erbaşların çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Fakat ortalama görev süresi ve yerine göre çalışma saatleri genellikle sabah 08.00’de başlayıp, akşam saat 17.00’te bitmektedir.

Jandarma uzman erbaş olarak görevli olan personellerin görev süreleri ve çalıştıkları bölgeye göre çalışma saatlerinde değişiklik görülebilmektedir. Bundan dolayı kesin bir bilgi verilmesi mümkün değildir. Fakat sivil bir memur gibi sabah 8 akşam 5 saatleri arasında mesai süreleri olmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:08
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