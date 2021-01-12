Uzman erbaş boy kilo oran tablosu 2021

Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı ordunun profesyonelleşmesi için son zamanlardaalımları yapmaktadır. Bu alımlar sağlık yönetmeliğinde adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasındayer alıyor. Sağlık şartlarını yerine getirmeyen kişiler uzman erbaş olur raporunu alamadıkları için kabul edilmiyor. Uzman erbaş olmak isteyen kişilerin en çok dikkat etmesi gerektiği nokta bu olmalıdır. Boyu 1,64 cm’den kısaysa ve 2,10 cm’den uzunsa yapacakları bir şey bulunmamaktadır. Çünkü bunlar alt ve üst sınırlardır. Ancak 1,64 ile 2,10 arası bir boya sahipseniz sağlık muayenesine girmesen önce diyet yaparak kilonuzu oranlayabilirsiniz. Böylece uzman erbaş raporunu alabilirsiniz. Aşağıda uzman erbaş olabilmek için boy-kilo oranları yer almaktadır. Bu tabloya bakarak uygun olup olmadığınızı bilebilirsiniz.