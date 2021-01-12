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Uzman erbaş boy kilo oran tablosu 2021

Uzman erbaş olabilmek için gerekli olan boy-kilo oranı nasıl olmalıdır? Uzman erbaş olmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlemiş olduğu boy-kilo oranları nedir? Gibi sorular vatandaşlarımız tarafınsan en çok merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 22:01
Uzman erbaş boy kilo oran tablosu 2021
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Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı ordunun profesyonelleşmesi için son zamanlarda uzman erbaş alımları yapmaktadır. Bu alımlar sağlık yönetmeliğinde adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında boy-kilo oranı yer alıyor. Sağlık şartlarını yerine getirmeyen kişiler uzman erbaş olur raporunu alamadıkları için kabul edilmiyor. Uzman erbaş olmak isteyen kişilerin en çok dikkat etmesi gerektiği nokta bu olmalıdır. Boyu 1,64 cm’den kısaysa ve 2,10 cm’den uzunsa yapacakları bir şey bulunmamaktadır. Çünkü bunlar alt ve üst sınırlardır. Ancak 1,64 ile 2,10 arası bir boya sahipseniz sağlık muayenesine girmesen önce diyet yaparak kilonuzu oranlayabilirsiniz. Böylece uzman erbaş raporunu alabilirsiniz. Aşağıda uzman erbaş olabilmek için boy-kilo oranları yer almaktadır. Bu tabloya bakarak uygun olup olmadığınızı bilebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
UzmanErbaşBoyKiloOranı
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