Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir? Uzman Erbaş başvuru formu ve şartları 2021

TSK tarafından yapılan askerlik açıklamaları sonrasında pek çok kişi uzman erbaş başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Uzman erbaş olmak isteyen pek çok kişi TSK’nın uzman erbaş başvuru şartlarını merak ediyor.

Kara, Hava, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak sözleşmeli uzman erbaş başvuruları araştırılmaya devam ediyor. İşe alım ilanlarının 2021 yılında paylaşılacağı bilgisi sonrasında asker olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor.

Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?