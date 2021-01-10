Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir? Uzman Erbaş başvuru formu ve şartları 2021

TSK tarafından yapılan askerlik açıklamaları sonrasında pek çok kişi uzman erbaş başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Uzman erbaş olmak isteyen pek çok kişi TSK’nın uzman erbaş başvuru şartlarını merak ediyor.
Kara, Hava, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak sözleşmeli uzman erbaş başvuruları araştırılmaya devam ediyor. İşe alım ilanlarının 2021 yılında paylaşılacağı bilgisi sonrasında asker olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor.
Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
- Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yaparlar.
- Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul mezunu.
- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu.
- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya halki hazırda mesleği yapıyor olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhisi olanlar),
- (5) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” yazısı olması ve 80 ve üzeri not almak,
- Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş 28 yaşından gün almamış olmak zorunludur (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar)
- En az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm boyunda olmak şartı ile, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.
- Askerlik yapmamış olan adayların başvurusu kabul direkt reddedilecektir.
Son Güncelleme: 10.01.2021 03:28