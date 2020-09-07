Uzman çavuş ve erbaşlar istifa etme durumlarında TSK'ya ne kadar tazminat öder?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan asker veya idari personellerin istifa etme durumlarında ne kadar tazminat alacakları merak edilmektedir. İstifa eden askeri personellerin özlük, çalışma saati ve istifa durumlarında alacakları tazminat bedelleri kanunda direkt olarak belirtilmiştir. Uzman çavuşlar ve erbaşların istifa durumunda tazminat alacakları miktarlar net olarak belirtilirken işe geri dönüş ve sektör değişikliği konuları da açıklığa kavuşturulmaktadır. TSK’da görevli uzman çavuş ve erbaşların sözleşmelerinin hangi durumlarda feshedildiği de merak edilenler arasındadır.

Uzman çavuşlar istifa ederse ne kadar tazminat alırlar?

Uzman çavuşlar ve erbaşlar sözleşmeleri imzaladıktan sonra intikap eğitimlerine 5 ay süre ile katılmadılarsa istifa işlemleri daha kolay olmaktadır. Bu durumda istifa eden kişilerin TSK ile tüm bağları koparılır ve bir daha TSK’da görev alamazlar. Peşin ödenmiş aylıklar ve özlük hakları nedeni ile ayrılan kaynaklar istifa eden kişiden talep edilir. Tazminat miktarı ise askeri personelin çalıştığı gün sayısına göre belirlenir ve ödenir.

Uzman çavuşlar ve erbaşlar sözleşme sonrasında 5 aylık süre içerisinde istifa ederlerse tazminat ödemek zorundadırlar. Tazminat miktarı kesin olmamakla birlikte kişilere göre tazminat değerleri çıkarılır. Ancak sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme imzalamak istemeyen kişiler herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.

Uzman olan kişiler çalışma hayatları boyunca istifa etme hakkına sahiptir. Görevi tamamlayamayan veya başka sebepler nedeni ile istifa etmek isteyenlerin verdikleri dilekçeler direkt olarak olumlu sonuçlanır. Geçerli bir sebep sunmayan uzmanlar ise tazminat alamaz.

Uzman çavuşların sözleşmesi feshedilebilir mi?

Uzman çavuş ve erbaşların sözleşmeleri ancak aşağıda ki durumlarda feshedilebilr. Bunlar,

TSK kuralları ve uygulamaları doğrultusunda kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan kişilerin sözleşmesi fesh edilir (mazeretsiz olarak bir yıl içinde yedi gün ve daha fazla işe gelmeyen; atıcılık, spor, atış vb. konularda başarısız olan ve gelişemeyen; amirlerin ikazını ve uyarılarını dikkate almayan),

Görevine devam ederken 30 günden fazla ceza alınmış ise,

Devletin şahsiyetine karşı veya yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlemek (irtikap, rüşvet, kadın – çocuk – erkek kaçırma, cinsel saldırı, fuhuşa tahrik, üste hakaret, mukavemet, hileli iflas vb.)

TSK kriterleri haricinde farklı uyruktan bir kişiyle evlenmek,

T.C. vatandaşlığını kaybetmek,

Alınan sicile rağmen kademede ilerleyememek.

Sözleşmesi feshedilen uzman çavuş ve erbaşlar eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa mahkeme yolu ile tazminat davası açabilir. Eğer dava olumlu sonuçlanırsa kişi TSK’dan tazminat alabilir. Öte yandan işe geri dönmek istenirse tekrar iadesi yapılabilir.