Üzerine tır devrilen iki arkadaş yan yana toprağa verildi

İzmir’de geçtiğimiz günlerde acı bir kaza yaşanmıştır. Bir tır, kırmızı ışıkta geçen taksiye çarpmış ve kontrolünü kaybetmişti. Kontrolünü kaybetmesi sonrasında kaldırımda yan yana yürüyen arkadaşların üstüne devrilmişti ve bu devrilme sonucunda iki arkadaş hayatını kaybetmişti.

Tırda sunta yükü vardı. Kırmızı ışıkta geçen taksiye çarpan tır maalesef yol kenarında kaldırımda yürüyen Özgün Aydemir ile Erol Yılmaz’ın üstüne gelerek onları ezdi. Sonrasında bu iki samimi arkadaş yaşamını kaybetti.

Ayrıca taksi içerisinde bulunan Ramazan Çınar, Zehra Şahinoğlu ve Numan Şahinoğlu yaralandı. Bu üç kişi hemen devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sonrası vefat eden iki samimi arkadaş Erol Yılmaz ile Özgün Aydemir, bugün yapılan defin işlemleri sırasında yan yana mezarlara koyuldular.