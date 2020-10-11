Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler

Beyoğlu ve Şişli’de türeyen bir çete inanılmaz bir yöntemle hırsızlık yapıyorlar. Çete gözüne kestirdikleri kişilerin karşıdan karşıya geçerken yayaların üzerine araç sürerek paniklemelerine sebep olarak oluşturdukları panikle kişilerin cep telefonu, cüzdan ve paralarını yankesicilikle çalan 4 kişilik bir çete evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Şişli’de türeyen bir çete araç plakasını kalem ile değiştirerek plakasını gizleyen şüpheliler caddede yaya geçidinde bekleyerek gözlerine kestirdikleri kişilerin üzerine araçlarını sürerek yayanın paniklemesine sebep olarak insanların çanta ,cüzdan ,cep telefonu gibi eşyalarını alarak gözden kayboldukları söylenen bir çete ihbar edildi. Yaşanan bu yankesicilik olayı ile polisler çalışma başlattı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimlik ve eşkâlini belirledi. Aynı aileye mensup şüpheliler Haydar T. (27), Samet T. (18), Aycan T. (29) ve Gülşah T. (47), adlı kişiler yapılan bir operasyon ile kaldıkları gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 205 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin birçok suç kaydının olduğu belirlenirken sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gerçekleştirilen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde beyaz bir otomobilin plakasının boyalı olduğu yayaların üzerine aracı sürdükleri ve yayalara panik yaşattıkları daha sonra durarak kişinin eşyalarını çaldıkları anlar kameralara yansıdı.