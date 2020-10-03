Uzay Ajansı 98.000 TL maaş ile personel alımı yapacak!

Uzay Ajansı 98 Bin TL Maaşla 48 İşçi Alacak

Mars'a yolculuk sırasında uzay ajansı ilk insan kolonisiyle uzaya girecek ve burada 48 kişiyi personel olarak ve burada hayatlarına başlayacak kişiler olarak işe alacak. Mars yolculuğuna 48 kişi çalışan olarak katılacak ve ayrıca aylık 98 bin lira maaş alma imkânı bulacak. İşverenin tek işi yatağa gitmektir. Mars gezisine katılan 48 kişi, bulundukları yerden son derece yüksek maaşlar alma şansına sahip olacak.

Adaylar Yattıkları Yerden Maaş Alacaklar

İşe alınacak 48 personelden Avrupa Uzay Ajansı için yapılan personel alım duyurusuna göre tek iş uzay yolculuğunun insan vücudunu nasıl etkileyeceğini belirlemektir. İşe alınmaya hak kazanan adaylar, 2 ay boyunca konakladıkları yerin etkisini gözlemleyerek 98.000 liralık maaş alacaklar. İşe alınan adayların mekândan nasıl etkileneceği ve hangi değişiklikleri göstereceği gözlemlenecektir.

Uzay Ajansı 98 Bin TL Maaşla 48 İşçi Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?

98.000 TL maaş ile 48 işçi için başvurmak isteyen uzay ajansı adayları, Avrupa Uzay Ajansı resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2 Mart'ta başlayacak uygulama nedeniyle ayrılma hakkı verilen adaylar 2 ay uzayda yaşamaya devam edecek. NASA, Ay ve Mars'taki görevler için personel istihdam etmek için Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışacak. Aday işe alınırsa, iki aylık bir yatması yeterlidir.

Uzay Ajansı 98 Bin TL Maaşla 48 İşçi Alım Şartları Nelerdir?

98 bin maaş ile Uzay Ajansı, 48 kişiyi İşe alma koşulları çok büyük değil, ancak oldukça zor gösterilebilir. Uzay Ajansı aracılığıyla Mars'a uçacak 48 çalışanın tek şartı 2 ay hareketsiz kalmak. Uzaya çıkacak 48 adayın kendileri için hazırlanmış bir yatakta 2 ay boyunca yatması gerekecek. Adaylar içki içmek, yemek yemek, tuvalete gitmek, telefon etmek, yatmak gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Tüm barınma ihtiyaçlarını karşılayan başvuru sahipleri, bu yükümlülüğü iki ay süreyle devam ettireceklerdir. Adayların bu dönemde nasıl yaşayacakları, bulundukları uzay ortamının onları nasıl etkileyeceği ve vücutlarının nasıl tepki vereceği Uzay Ajansı tarafından araştırılacak. 48 çalışanın 2 ay sonunda incelenmesi sonucunda, olumsuz olaylar yaşanmadan Mars'ta yaşamın ilk adımları atılacak.