Uzatan eğitimde EBA tablet dolandırıcılarına dikkat!

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle uzaktan eğitimi fırsat bilen dolandırıcılar iş başıan geçti ve ihtiyaç sahibi kişileri mesaj yoluyla attıkları linklere tıklatarak dolandırmaya devam ediyor.

Son olarak Rize'de yaşanan üzücü olayda Recep Memişoğlu isimli kişi arkadaşının üzerinden kendisine gönderilen 'kampanyası' mesajını gördüğünü ve arkadaşınında Milli Eğitim'de çalıştığı için mesajde gönderilen linke tıkladığını, daha sonra ise karşısına 'EBA yüklemeniz gerekli' adrese tıkladığını ve aniden telefonun donduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen Memişoğlu hemen telefonu kapattığını ifade etti. Ancak akşam saatlerinde kredi kartı hesabını kontrol ettiğinde hesabından 4 bin TL çekildiğini ve dolandırıldığını anladığını belirti.

Daha sonra bankaya giden Memişoğlu dilekçe verdiğini ve ardından da polise gittiğini sonrada tüm kartlarını iptal ettiğini, telefonunuda formatlatığını söyledi.

'Göndereni bilmediğini mesajları açmayın'

Vatandaşlara her gelen mesaja araştırmadan tıklamamak gerektiğini sözlerine ekleyen Memişoğlu "İnsanların dikkat etmesini istiyorum. Paramı geriye alsam bile 50 Tl taksi parası verdim oraya git buraya git derken. Dikkatli olsun insanlarımız, uyanık olsunlar. Her gelen mesaja tıklamayalım. Hatta ben telefonumu güvenilirliği yüksek biliyordum ama değilmiş. Daha dikkatli olalım" şeklinde konuştu.