İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Uzatan eğitimde EBA tablet dolandırıcılarına dikkat!

Uzaktan eğitimi fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşları Eba tablet başvurusu için tıklayın mesajlarıyla dolandırmaya çalışıyor. Son olarak Rize'de yaşanan olaynda Recep Memişoğlu, EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link yüzünden 4 bin lira dolandırıldı.

09 Mart 2021 Salı 11:12
Uzatan eğitimde EBA tablet dolandırıcılarına dikkat!
Takip Et:

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle uzaktan eğitimi fırsat bilen dolandırıcılar iş başıan geçti ve ihtiyaç sahibi kişileri mesaj yoluyla attıkları linklere tıklatarak dolandırmaya devam ediyor.

Son olarak Rize'de yaşanan üzücü olayda Recep Memişoğlu isimli kişi arkadaşının üzerinden kendisine gönderilen 'EBA tablet kampanyası' mesajını gördüğünü ve arkadaşınında Milli Eğitim'de çalıştığı için mesajde gönderilen linke tıkladığını, daha sonra ise karşısına 'EBA yüklemeniz gerekli' adrese tıkladığını ve aniden telefonun donduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen Memişoğlu hemen telefonu kapattığını ifade etti. Ancak akşam saatlerinde kredi kartı hesabını kontrol ettiğinde hesabından 4 bin TL çekildiğini ve dolandırıldığını anladığını belirti.

Daha sonra bankaya giden  Memişoğlu dilekçe verdiğini ve ardından da polise gittiğini sonrada tüm kartlarını iptal ettiğini, telefonunuda formatlatığını söyledi.

'Göndereni bilmediğini mesajları açmayın'

Vatandaşlara her gelen mesaja araştırmadan tıklamamak gerektiğini sözlerine ekleyen Memişoğlu "İnsanların dikkat etmesini istiyorum. Paramı geriye alsam bile 50 Tl taksi parası verdim oraya git buraya git derken. Dikkatli olsun insanlarımız, uyanık olsunlar. Her gelen mesaja tıklamayalım. Hatta ben telefonumu güvenilirliği yüksek biliyordum ama değilmiş. Daha dikkatli olalım" şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaTablet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?
İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları
Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları

Popüler Haberler

Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
9 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Damızlık alımında devlet destek şartları neler?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır?
Günlük Burç Yorumları 26 Temmuz 2019 Cuma- Günlük burcunuz hayatınıza nasıl yön verecek?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Google Meet nedir? Google Meet ücretsiz sürüm ile rekora koşuyor
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Temizlik Benim İşim 9 Mart Salı neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Rüyada yılan sokması ne demektir? Doğum veya yılan sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Beni Bırakma dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.