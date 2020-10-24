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Uzaktan (Evden) çalışma sürecinde çalışanların hakları neler?

Koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok şirket uzaktan çalışma modeline geçiş yaptı. İşçiler evden çalışma modelinde haklarının neler olduğunu araştırmaktadır.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Uzaktan (Evden) çalışma sürecinde çalışanların hakları neler?
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Koronavirüs salgının nedeniyle pek çok şirket uzaktan çalışma modeline geçti. Uzaktan veya evden çalışma konusunda işverenlerin yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler bulunmaktadır. Evden çalışma ve işyerinden çalışma modeli arasında fark bulunmamaktadır. Çalışanlar rutin işlerini evlerinden halletmektedir.

İş kanunu kapsamında 2016 yılında uzaktan çalışma yükümlülükleri düzenlenmiştir. İş kanununda bulunan hususlara göre, evden çalışma işveren tarafından kurulan organizasyonla işçilerin teknolojik aygıtlarla çalışması olarak isimlendirilmiştir. Evden çalışmada yapılacak olan iş sözleşmesinde, işin tanımı, yapılma şeklinin, işin süresinin ve yeri, ücret veya ücretin ödenmesine dair etmenler de işveren tarafından sağlanmalıdır. Bu yükümlülükler işveren ve işçi arasındaki iletişimin sağlanmasına yöneliktir.

Çalışanlar İçin Aynı Haklar Devam Eder


Uzaktan çalışma yönteminde normal düzende çalışırken geçerli olan bütün haklar geçerlidir. İşçiler iş sözleşmesinden farklı işlemlere tabi tutulamaz. Ayrıca iş sözleşmesinde yer alan ücretten farklı bir ödeme de yapılmamaktadır. Ayrıca normal çalışmadan uzaktan çalışmaya geçildiğinde de maaşlarda herhangi bir indirim yapılamaz. İşçiler için ödenen maaş, prim, ikramiye ve sağlık sigortası primleri aynı şekilde ödenmeye devam edilmektedir.

Uzaktan çalışma devam ederken işverenin işçinin haklarına aykırı davranması halinde hukuki işlemler uygulanabilir. Yeni modelde sıklıkla sorun yaşanan sorunların başında uzaktan çalışmaya geçildiğinde yemek hakkı gelmektedir. Yani iş sözleşmesinde yemek hakkı yer alıyorsa uzaktan çalışma sistemine geçildiğinde de bu ücret işçiye ödenmelidir. Ayrıca ticket gibi haklar var ise ödemeler devam etmelidir. Sözleşmeye aykırı şekilde davranılması durumunda işçi sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Uzaktan çalışma sisteminde yemek hakkının yanı sıra sağlık hakları da aynı şekilde devam etmektedir. Evden çalışma modelinde sağlık raporu alan bir kişiye izin verilmelidir. Evden çalışma modelinde karşılaşılan sorunlarda bir tanesi de mesai saatleridir. Normal düzende uygulanan mesai saatleri sistemi evden çalışma modelinde de uygulanmalıdır. Ayrıca resmi tatil veya dini tatillerde geçerli olan ücret ödemeleri de uzaktan çalışma modelinde geçerlidir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsUzaktan çalışma Sistemi
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