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Uzaktan eğitim için bilgisayar alan aile hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitime rahat devam edebilmesi için çocuğuna internet üzerinden bilgisayar alan aile, gelen kutuyu alında hayatının şokunu yaşadı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan aile hayatının şokunu yaşadı
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İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden bir Alparslan ailesi, uzaktan eğitim gören çocuklarına sürpriz yapmak istediler ve intenet üzerinden bir bilgisayar almak istediler. Ödemesi yapılan bilgisayar kargoyla geldi ve kendisine sürpriz yapılan çocuk paketi heyecanla açmaya başladı. Açılan paketin içinde bilgisayar yerine 3 adet kitap gören aile şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlyas Arpslan isimli baba 4. sınıfa giden oğlu Efe Kerim Alparslan'ın uzaktan eğitimde verilen derslere telefondan katılmasına gönlü razı olmadı ve ona elektronik ürünler satan bir intenet mağazasından bilgisayar almaya karar verdi. Seçtiği bilgisayarın siparişini vererek ödemesini yapan baba Alparsan'ın siparişi 3 gün sonra ellerine geçti. Eve gelen kargo paketini görünce heyecanını gizleyemeyen Efe Kerim hızla paketi açmaya başladı.

 

BİLGİSAYAR YERİNE 3 KİTAP

Baba İlyas Alparslan çocuğu paketi açarken cep telefonuyla o anları kaydederken paketin içinden bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadıkları şaşkınlıkla neye uğradıklarını şaşıran baba duygularını anlatırken mağdur olduklarını dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD'si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA'dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmesini istediler, çocuklarım çok mağdur oldu" 

Babasının kendisine yaptığı sürpriz karşısında bilgisayarı beklerken kitapla karşılaşan minik Efe Kerim ise, “Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydım. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin” diye konuştu.

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 11:49
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Anahtar Kelimeler:
çekmeköyBilgisayar Siparişi3 Kitap
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