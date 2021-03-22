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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, karısını öldürdü

Osmaniye'ye bağlı bir köyde hayatını sürdüren Serpil F. isimli kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi C.F tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:47
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, karısını öldürdü
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Kadına şiddet ve cinayet haberleri, her geçen gün gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye'ye merkeze bağlı bir köyde yaşayan Serpil F. ve eşi C.F arasında şiddetli geçimsizlik sebebiyle anlaşmazlıklar yaşanında Serpil F. eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Kahramanmaraş'ta çalışan C.F bugün, eşi Serpil F.'nin yaşadığı eve geldi. Çift arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen C.F yanında taşıdğı bıçak ile eşi Serpil F'yi defalarca bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Eve gelen ekipler bıçaklanarak ağır yaralanan Serpil F.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı ancak talihsiz kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlı jandarma tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözlatına alındı.



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeCinayet
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