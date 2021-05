‘’ uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak’’

’ın Kuşadası ilçesindemadde satmak suçundan tam 8 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırılan 37 yaşındaki Ceylan Can isminde kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olan Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT),suçlarından dolayı tam 8 yıl 4 aylık kesinleşen hapis cezası ile aranmakta olan Ceylan Can’ın, Kirazlı Mahallesi’nde olduğuna dair bilgi aldı ve derhal istihbarat yerine gitti. Bu sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın yapılması ile aranan zanlı Ceylan Can yakalandı. Gözaltına alınan Can, sevk edildiği adliye tarafından derhal tutuklanarak cezaevine gönderildi.