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Uyuşturucu satıcıları Kayseri’de yakalandı! Satıcılara 18 yıl hapis cezası

Son dakika haberine göre Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 4 sanık operasyon sonucu yakalandı. İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri uyuşturucu satıcılarını gözaltına aldı. Satıcılara 18 yıl 9 ay arasında değişerek hapis cezasına çarptırıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:08
Uyuşturucu satıcıları Kayseri’de yakalandı! Satıcılara 18 yıl hapis cezası
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Kayseri’de S.D, S.Y, S.S ve M.Ö olmak üzere 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.  5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar cezaevinde bulunduğundan kaynaklı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanıkların avukatları ise salonda yer aldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan suçlanan 4 sanık suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin kararına göre S.D ve M.Ö için 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılırken 37 bin TL adli para cezası verildi. Diğer sanık S.Y hakkında 12,5 yıl hapis cezası ve 13 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.  Suç ortağı S.S için ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
KayseriUyuşturucuHapi
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