Uyuşturucu satıcıları Kayseri’de yakalandı! Satıcılara 18 yıl hapis cezası

Kayseri’de S.D, S.Y, S.S ve M.Ö olmak üzere 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar cezaevinde bulunduğundan kaynaklı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanıkların avukatları ise salonda yer aldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan suçlanan 4 sanık suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin kararına göre S.D ve M.Ö için 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılırken 37 bin TL adli para cezası verildi. Diğer sanık S.Y hakkında 12,5 yıl hapis cezası ve 13 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Suç ortağı S.S için ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.