Uyuşturucu kullandığı görüntüleri infial yaratmıştı: Ümitcan Uygun gözaltına alındı!

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak yer alan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayında iki kadınla skandal görüntüleri büyük tepki topladı.

Canlı yayında uyuşturucu kullandığı görülen Ümitcan Uygun, yapılan şikayetler üzerine canlı yayın sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Babasıyla birlikte kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Ümitcan Uygun, önce sağlık kontrolüne götürüldü. Buradan Emniyete götürülen Uygun'un sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Cinayet baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardım eden babası Durak Uygun'da yine polis tarafından gözaltına alınırken görüntülerdeki iki kadının da ekipler tarafından yakalanarak ifadeye alındığı bildirildi.