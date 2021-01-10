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Uyuşturucu kullandığı görüntüleri infial yaratmıştı: Ümitcan Uygun gözaltına alındı!

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak yer alan Ümitcan Uygun'un arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Yapılan şikayetler üzerine Ümitcan Uygun, babasıyla birlikte kaçarken kıskıvrak yakalandı.

10 Ocak 2021 Pazar 15:58
Uyuşturucu kullandığı görüntüleri infial yaratmıştı: Ümitcan Uygun gözaltına alındı!
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Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak yer alan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayında iki kadınla skandal görüntüleri büyük tepki topladı.

Canlı yayında uyuşturucu kullandığı görülen Ümitcan Uygun, yapılan şikayetler üzerine canlı yayın sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Babasıyla birlikte kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Ümitcan Uygun, önce sağlık kontrolüne götürüldü. Buradan Emniyete götürülen Uygun'un sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Cinayet baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardım eden babası Durak Uygun'da yine polis tarafından gözaltına alınırken görüntülerdeki iki kadının da ekipler tarafından yakalanarak ifadeye alındığı bildirildi.



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakırümitcan UygunUyuşturucuGözaltı
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