Uyuşturucu baronlarının evinden çıkanlar şok ettirdi!

İsveç'te uyuşturucu baronlarının evlerine yapılan operasyonda bulunan değerli eşyalar arasında pek çok sanat eseri ele geçirildi. İşte detaylar...

İsveç, Helsingborg'un Skane bölgesinde polis ekipleri, ismi açıklanamayan İspanyol uyuşturucu baronunun evine baskın gerçekleştirdi. Operasyonda milyonlarca Euro değerinde sanat eseri, mücevherler, lüks araçlar ve tasarım mobilyaları bulundu.

Operasyonda fazla miktarda nakit paranın yanında Pablo Picasso, Andy Warhol ve Marc Chagall'ın tabloları ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu baronu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis, İspanyol polisi ve İsveç polisinin 2 senedir İspana'dan İsveç'e çok fazla miktarlarda uyuşturucu kaçakcılığı yaptığından şüphe edilen bir suç şebekesine dair soruşturma yürüttüğü ve soruşturma sürecinde uyuşturucu baranunun evine operasyon düzenlediğini belirtti.

İspanya'da da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda içlerinde İsveçlilerin de yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan operasyon sonucunda uyuşturucu baronu, İspanya'ya iade edildi.