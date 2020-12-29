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Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

Malatya'da yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Mehmet T., eşi Selda T.'yi kurşunlayarak öldürdü.

29 Aralık 2020 Salı 23:08
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
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Kahreden olay ve bir kadın cinayeti daha bugün Malatya'da yaşandı.

Sabah saatleride Mehmet T. ile 38 yaşındaki Selda T. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mehmet T. eline geçirdiği tabanca ile eşini başından kurşunladı. Başından yara alan talihsiz kadın olduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte eve çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. 

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Eve gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında talihsiz kadını hastaneye kaldırdı ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Selda T. hayatını kaybetti. Eşini vuran zanlı Mehmet T. ise polis tarafından göz altına alındı.

Karakola götürülen Mehmet T'nin suç dosyası epey kabarık çıktı ayrıca zanlının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Yapılan incelemelerde Mehmet t.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, 'Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu' ifadelerini kullandılar



Son Güncelleme: 29.12.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehmet TSelda T
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