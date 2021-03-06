Uyuşturucu bağımlısı hırsız bisikletiyle kaçmaya çabalarken JASAT’a yakalandı

06 Mart 2021 Cumartesi 15:11
Denizli
’nin Çardak
ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 26 yaşında uyuşturucu bağımlısı
bir gencin hırsızlık
yaptığı ortaya çıktı. Uyuşturucu parasını çıkarabilmek adına hırsızlık yaptığı düşünülen gencin belirli evleri soymaya çalıştığı görüldü. Bisikletiyle eve yaklaşarak önüne park ettikten sonra eve zorla girmeye çalışan genç ihbarlar üzerine yakalandı.
Eve zorla giren 26 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı suçüstü yakalandı. Evin penceresinden çıkıp bisikletine binerek kaçmaya çalışan genç Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. Karakola götürülen gencin farklı 11 suç üzerine sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 06.03.2021 15:11
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