Uyarılara rağmen devam ediyorlar! İstanbul'da doğum günü partisine korona baskını

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamaların denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle eğlencenin merkez megakent İstanbul'da tüm uyarılar ve tedbirlere rağmen partile düzenlemeye, kalabalık topluluklar oluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyükçekmece de kapalı olması gereken bir mekanda eğlence düzenlediği ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler hemen harekete geçti ve tespit edilen noktaya baskın düzenlendi. Yapılan baskında ekipler mekanda doğum günü partisi düzenlendiğini,ayrıca içeride sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını tespit etti.

52 KİŞİYE TOPLAM 165 BİN CEZA KESİLDİ

İçeride yakalanan toplam 52 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 165 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca mekanda eğlence düzenleyen iki kişi ile yabancı uyruklı bir kişide gözaltına alındı. Doğum günü partisi düzenlenen mekan ilçe zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve mühürlendi.