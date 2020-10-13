Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meterolojinin yaptığı yağış uyarısı sonrasında sağnak yağış akşam saatlerinde megakent İstanbula geldi.

Sağnak yağışın olduğu saatlere, iş çıkış trafiğide ekleninde sürücüler çileden çıktı. Normal havalarda bile trafik yoğunlunun yaşandığı bazı bölgelerde trafik yağış sebebiyle durma noktasına geldi.

Megakentin bazı ilçeleriden yağış sürerken bazı bölgelerinde ise zaman zaman etkisini artıyo. Sağnak yağışın yanında zaman zaman da gök gürültüsününde olduğu şehirde bazı kesimlerde yoğun sisli bir hava görülüyor.

Meterolojinin günlerdi yaptığı uyarı dikkate alan bazı vatandaşların ise önlemlerini aldığı hatta bazı kişilerin araçlarını bile brandalar ile örtüğü görüldü.

Özellikle boğaziçi ve fatih sultan mehmet köprülerinde iki kıta arasında geçişler trafik yoğunluğu hala görünüyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir belediyesi yapmış olduğu açıklamada hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyurdu.