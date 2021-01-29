UYAP nedir ve nasıl kullanılır?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Adalet Bakanlığının çevrimiçi uygulaması ile hizmet verilen projesidir. Proje 2001 yılından itibaren hizmet vermektedir. Hizmetten artık vatandaşlarda aktif biçimde yararlanabilmektedirler.

Vatandaşların ve yargı mensubu kişilerin yargıya ait bütün işlemleri çevrimiçi uygulaması ile iletişime geçebilirler, takip edebilirler. Uygulama sayesinde 81 ilde iletişime geçebilmektedirler.

UYAP ‘ ın yararı nelerdir?

Uygulama çevrimiçi olduğundan bütün vatandaşlar kolaylıkla yararlanarak sorunlarını çözebilirler.

Vatandaşlar, mahkemeye ait bilgilerini intenet erişimi ile kolayca öğrenebilirler.

Uygulama sayesinde nüfus belgeleri, ehliyet kayıtları, adres bilgilerine kadar ulaşabilirler.

UYAP uygulamasının faydaları

Sistemden hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Doğruluk ve tutarlılık bu sistemde yüksek oranda görülmektedir.

Zamanınızdan kazandırmaktadır.

Belgelerin kaybolması, eksik çıkması bu sistemde mümkün değildir.

Yakalama emri, gözaltı süreçleri sistemden takip edilebilmektedir.

Uygulama sayesinde denetimlerde zamandan kazanılarak yapılmaktadır.

Sistem üzerinden yargı mensuplarının izinleri de takip edilmektedir.

UYAP ’ı hangi kişiler kullanabilir?

Yargı mensubu kişiler ve vatandaşlar kullanabilir; savcı, hâkim, avukat, davacı/davalı, Adalet Bakanlığına bağlı çalışanlar.

UYAP nasıl kullanılır?

Sisteme elektronik imza ile giriş yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden de TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

E-devlet ile giriş yapmak isterseniz https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi linkine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgi alabilmek için https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp?v=1916 linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

