Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi nerededir, Kuvel kalesi tarihte ne zaman fethedildi?

TRT 1’de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Kuvel’in fethi ekranlara gelecek. Ekran başındaki izleyiciler Kuvel kalesinin fethi ve tarihiyle ilgili araştırma yapmaya başladı.
Kuvel Kalesi nerededir?
Kuvel Kalesi günümüzde bir harabeye dönmüş ve Ardahan ilinin Posof ilçesindeki Kolköy köyünde yer almaktadır.
Kuvel Kalesi ne zaman fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kuvel Kalesini Melikşah’ın fethetmek için hazırlandığı görülüyor. Ancak tarihte Kuvel Kalesi, 1065 yılında Alp Arslan tarafından fethedilmiştir. Dizide Bizans kalesi olarak gösterilen kale, gerçekte Gürcistan Krallığı’nın kalesidir.
Son Güncelleme: 28.12.2020 20:31