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Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi nerededir, Kuvel kalesi tarihte ne zaman fethedildi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'ın fetih hazırlığı yaptığı Kuvel kalesi nerededir, tarihte ne zaman fethedildiği araştırılıyor. Kuvel Kalesi ile ilgili gerçek bilgiler ortaya çıktı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:31
Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi nerededir, Kuvel kalesi tarihte ne zaman fethedildi?
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TRT 1’de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Kuvel’in fethi ekranlara gelecek. Ekran başındaki izleyiciler Kuvel kalesinin fethi ve tarihiyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

Kuvel Kalesi nerededir?

Kuvel Kalesi, Büyük Selçuklu Devleti’nin batı seferleri sırasında karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ardahan ili içerisinde yer alan Kuvel Kalesi, Yalnızçam Dağları zirvesinde yer almaktadır. Kale ilk olarak 10.yüzyılın başında ortaya çıkmış ve 16.yüzyılda Osmanlı tarafından ele geçirilinceye kadar Samtshe eyaletinin yönetim merkezi konumundaydı.

Kuvel Kalesi günümüzde bir harabeye dönmüş ve Ardahan ilinin Posof ilçesindeki Kolköy köyünde yer almaktadır.

Kuvel Kalesi ne zaman fethedildi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kuvel Kalesini Melikşah’ın fethetmek için hazırlandığı görülüyor. Ancak tarihte Kuvel Kalesi, 1065 yılında Alp Arslan tarafından fethedilmiştir. Dizide Bizans kalesi olarak gösterilen kale, gerçekte Gürcistan Krallığı’nın kalesidir.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:31
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Anahtar Kelimeler:
Kuvel KalesiBüyük SelçukluMelikşahAlp Arslan
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