Uyanış: Büyük Selçuklu Çaka Bey gerçekte kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ekranların en çok İzlenen ve sevilen dizileri arasında bulunan ve reyting rekorları kırandizisi izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Son olarak dizinin yayınlanan 31. bölümünde dizide Çakabey karakterini canlandıran Okan Şenozan gündeme geldi. Şenozan’ın ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansı, tarihte’in gerçekte kim olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çakabey karakterini gören vatandaşlarımız Çakabey gerçekte kimdir, Çakabey tarihte kimdir, Çakabey Osmanlı devletinde hangi bölümde savaştı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Çakabey 1070bir’deki Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da bağımsız bir beylik kurdu. Sonrasında Bizans İmparatorluğunu esir düştü. Ardından Bizans’ın vermiş olduğu gazla Selçuklulara karşı savaşarak vatana ihanet etmiş oldu. Ardından Selçuklu sultanı onu yakalayarak öldürdü. Dizide de buna benzer bir senaryo yaşandı. Son dönemlerde dizi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Bundan dolayı vatandaşlarımız az da olsa tarihini öğreniyor.