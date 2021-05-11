Uyanış: Büyük Selçuklu Çaka Bey gerçekte kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çakabey karakterini gören vatandaşlarımız Çakabey gerçekte kimdir, Çakabey tarihte kimdir, Çakabey Osmanlı devletinde hangi bölümde savaştı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Çakabey 1070bir’deki Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da bağımsız bir beylik kurdu. Sonrasında Bizans İmparatorluğunu esir düştü. Ardından Bizans’ın vermiş olduğu gazla Selçuklulara karşı savaşarak vatana ihanet etmiş oldu. Ardından Selçuklu sultanı onu yakalayarak öldürdü. Dizide de buna benzer bir senaryo yaşandı. Son dönemlerde dizi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Bundan dolayı vatandaşlarımız az da olsa tarihini öğreniyor.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:19