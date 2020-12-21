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Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler gerçek tarihte var mıydı? Batınilik nedir? Batıniler kimlerdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümlerinde Batınılik anlayışı dikkatleri çekti. Dizinin sevenleri Uyanış Büyük Selçuklu Batınıiler gerçek tarihte var mıydı, Batınilik nedir ve Batıniler kimlerdir sorularını araştırmaya başladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:08
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler gerçek tarihte var mıydı? Batınilik nedir? Batıniler kimlerdir?
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TRT 1 ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu son bölümüyle yine beğenileri topladı. Reyting rekorları kıran dizide Batınilik anlayışı işlendi. Dizinin yeni bölümünde Sencer’in içlerine sızdığın öğrenen Andreas adamlarını alıp Sencer’in kalesine doğru yola çıktı. Heyecan dolu sahnede Batınilik anlayışı öne çıktı.

Batıniler kimdir?

Batınilik ilk profesyonel suikastçiler olarak bilinir. Tarihte Haşhaşi toplumu Hasan Sabbah’ın önderlik ettiğine yer verilir. Günümüzde de hala etkileri süren bu anlayışın gizemi hala çözülememiştir. 1090 yılında Alamut Kalesini ele geçiren Hasan Sabbah bu kaleyi kendisi için dizayn ettirmiş ve geçilmez hale getirmiştir. Hasan Sabbah’ın tek amacı Selçuklu İmparatorluğunu devirmektir. Bu nedenle Sunni olan herkese savaş açmıştır.

Baskın ve korkunç biri olan Hasan Sabbah, propaganda konusunda da oldukça iyi olarak bilinir. Düşmanının içine sızmayı çok iyi bilen Sabbah, sayıca az olmalarının da etkisiyle farklı planlar yaparak düşmanlarıyla savaşmıştır. Bu nedenle Hasan Sabbah ve yanındakiler suikastlerle ünlüdür.

Hasan Sabbah Alamut Kalesini ele geçirdikten sonra o kaleden hiç çıkmamıştır. 74 yaşında ölen Sabbah, arkasında Batınilik anlayışını bırakmıştır. Batınılik anlayışı Sabbah’ın ardından daha da güçlenmiş ve birçok devlete savaş açmıştır. Tarihteki birçok savaşta Batınilerin izi vardır.

Batınılik nedir?

Batınılik Kuran ayetlerinin görünen anlamlarının yanı sıra daha derin anlamı olduğunu savunmuş ve ayetleri yorumlayan anlayıştır. Arapça kökenli olan Batıni kelimesinin anlamı ise gizli olan şey, bir şeyin gerçeği, iç yüzüdür. Ayrıca İslam’da Allah’ın 99 isminden biridir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:08
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Anahtar Kelimeler:
BatınilikUyanış Büyük Selçuklu
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