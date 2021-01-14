Üvey oğlunu döverek öldüren kadın ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet yedi

Bir yıl önce mart ayında gerçekleşen korkunç olayda 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah yatağında hareketsiz bir şekilde amcası İsmail Al Abdullah tarafından bulundu. Hemen polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 7 yaşındaki çocuğun öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde küçük çocuğun vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri hemen olayı araştırmaya başladılar. Yapılan araştırmada çocuğun babasının bir süre önce sınır dışı edildiği çocuğun üvey Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı bilgisine ulaşıldı.

ÖNCE 'SOKAKTA KAVGA ETTİ' DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, küçük çocuğun ölümüyle alakalı üvey anne Raaşa Osman'ı gözaltına aldı. Üvey annesin sorgusunda alınan ifadelerde çelişkiler olması sonucunda tekrar sorgulanan üvey anne Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Küçük çocuğun kardeşlerinin alınan ifadelerinde Azzam Al Abdullah'ın daha öncede defalarca dövüldüğünü ve o gece geç geldiği için Raaşa Osman tarafından hortumla dövülüp defalarca yere fırlatıldığı yere fırlatıldığında ağzından kan gelip baygınlık geçirdiği ve üvey annesinin çocuğun yüzüne su sürüp onu yatağına yatırdığını anlattılar. Cani üvey anne Raaşa Osman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KİMSEYE HABER VERMEDEN ÇOCUĞU GÖMMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

İfadesi alınan amca İsmail Al Abdullah, Raaşa Osman’ın sinirli olduğunu yeğenini sürekli dövdüğünün anlatırken kendi çocuklarına da şiddet uyguladığını anlattı. Olay günü kendisinin telefon ile arayıp, Azzam'ın öldüğünü söylediğini ve evlerine gittiğinde Azzam’ın yatakta hareketsiz olduğunu anlattı. Üvey anne Raaşa Osman’ın kendisine, çocuğun korona-virüsten öldüğünü ve hemen gömmeleri gerektiğini söylediğini ve Raaşa Osman’ın sürekli ağladığından bahsetti. Kimsenin haberi olmadan gömeceğini ancak kendisinin hastalıktan dahi olsa yeğenine bakmak istediğini belki çöpten bir şey yiyerek öldüğünü düşündüğünü ekledi.

'AYAĞIYLA ÇOCUĞUN GÖĞSÜNE BASMIŞ'

Yeğenine bakan amca İsmail Al Abdullah yeğeninin vücudunda hortum izlerini fark ettikten sonra komşuların yardımıyla polis ve sağlık görevlisini aradıklarını ifade etti. Yeğenini sürekli çalıştırdığını dışarıda bıraktığını ve dövdüğünü anlattı.

'BANA BURADA BAKACAK KİMSEM YOK TAHLİYEMİ

Tutuklu olarak yargılanan Raaşa Osman, son kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede çocuğu öldürmek istemediğini söyleyen cani anne geç geldiği için dövdüğünün öldürme amacının olmadığını ve çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için tahliyesinin istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tüm şahitlerin dinlenmesi sonucunda Raaşa Osman'ı 'kendini savunamayacak çocuğu öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hakkında da herhangi bir cezai indirim uygulanmayacağı belirtildi.

