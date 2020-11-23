Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'

Sakarya Erenler Yeşiltepe Mahallesi birkaç gün önce yaşanan cinayette 15 yaşındaki E.K adlı genç tartıştığı 38 yaşındaki üvey babası Mustafa Yavuz'u tabancayla vurup öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. Alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç çocuk hâkim karşısına çıkarılarak tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Erenler’de lüks bir sitede işlenen cinayetin detayları ise yürekleri burktu. İşlemleri tamamlanan E.K., savcılığa sevk edilirken yoğun güvenlik önlemi alındı.

İfadesi alınan E.K. evde annesi, üvey kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşadıklarını ve 4 kişilik aile arasında sürekli bir şeylerden kavga çıktığını ve üvey babasının annesi ve kendisine yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu söyledi. Evde her zaman yaşanan bu can sıkıcı olayların artık canına tak ettirdiğini söyleyen E.K. üvey babasının yaptıklarına dayanamayarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

