Üvey annesi ile öz annesini öldürüp intihar etti

3 kişinin ölümüyle sonuçlanan dehşet veren olay dün akşam megakent İstanbul'da yaşandı.

İstanbul Silivri ilçesinden dün gece saat: 02.00 sularında Murat B. isimli bir genç henüz bilinmeyen bir nedenler kriz geçirdi ve aynı evde kalan üvey ve öz annesini eline geçirdiği tabancayla vurdu. Kurşunların isabet ettiği iki kadın yaralandı. Murat B. aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler evin içine girince üvey anne, öz anne ve Murat B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan Savcılık incelemesinden sonra 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.