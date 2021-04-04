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UTV 100 metreden şarampole uçtu! 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli Gölcük'te üzerinde 2 kişinin bulunduğu UTV aracı yaklaşık 100 metrelik şarampolden aşağıya uçtu. Kazada 1 kişi can verirken, 1 kişi yaralandı.

04 Nisan 2021 Pazar 00:05
UTV 100 metreden şarampole uçtu! 1 ölü 1 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı UTV kazası bugün saat: 19.00 sularında Kocaeli Gölcük'te yaşandı.

Gelen haberlere göre 23 yaşındaki Mert Kesgin ve arkadaşı Ömer Faruk Kapıcıoğlu ATV ve UTV araçlarına binerek arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıları. Bir süre ormanlık alan gezen grup dönüş yoluna geçtiğinde Mert Kesgin'in kullandığı UTV aracı sürücünün kontrolü kaybetmesiyle birlikte yaklaşık 30 metrelik şarampolden aşağıya uçtu. Kazada sürücü Kesgin ağır yaralanırken, arkadaşı  Kapıcıoğlu kaza yerinden can verdi.

Kazayı fark eden diğer araçlardaki arkadaşlarının haber vermesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza mahaline gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu iki gencin uçtuğu alana indi. Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden Kapıcıoğlunun cansız bedeni ve yaralanan sürücü Kesgin yaklaşık 100 metre taşınarak şarampolden çıkarıldı.

Yaralanan genç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Gölcük KazaUtvATV
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