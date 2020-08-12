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Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları

Gündelik işler arasında şüphesiz en çok zahmet isteyen işlerden biri de ütü yapmaktır. Ancak ütü yapmayı kolaylaştıracak birtakım püf noktalar bulunmaktadır. Ütünün bu püf noktalara göre nasıl yapılması gerektiğini bu yazımızda anlattık…

12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:20
Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları
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Gündelik işler arasında en çok zahmet isteyenlerinden ve zaman alanlarından biri de şüphesiz ütü işidir. Ancak bu işin püf noktaları bilindiğinde büyük bir zaman tasarrufu yapılabilmektedir. Ayrıca bu püf noktalar sayesinde ütüleme işlemi çok daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ütü Yapmanın Püf Noktaları

  • Çamaşır kurutma makinesi olması halinde makinenin ütü ayarına getirilerek çamaşırların kurutulması lazımdır. Böylelikle çamaşırlar daha nemli olarak çıkacak ve ütülenmesi kolaylaştıracaktır.
  • Yıkanan çamaşırların makine biter bitmez asılması lazımdır. Çamaşırları asarken gerdirerek ve çırparak düzenli bir şekilde asın. Böylelikle ütü aşamasında daha az çaba sarf edilecektir.
  • Çamaşır makinenizde çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı kullanmanız kıyafetlerinizin kırışmasını engelleyecektir.
  • Ütülenecek giysilerinizi gruplandırın.
  • Ütü masanızın altına örtü sermeniz büyük eşyalarınızı ütülerken yere değmesine engel olacaktır.
  • Ütü masanızı boyunuza göre ayarlayın. Eğer oturarak yapacaksanız daha alçak ayakta yapacaksanız daha yüksek ayarlayarak en rahat konumunu kendinize göre belirleyin.
  • Ütü masanızın örtüsüne dikkat edin. Ütü masası örtünüz kalın, yanmaz ve temiz olmalıdır.
  • Ütü masanızın örtüsünün altına folyo sermeniz ütü yapmanızı kolaylaştıracaktır. Alüminyum folyo gelen ısıyı yansıtacak ve ütü yapmanız daha kolaylaşacaktır.
  • Ütüye başlamadan ütü tabanınızı kontrol edin. Masanın zemininde herhangi bir kalıntı olması kıyafetlerin tahriş olmasına ve yapışmasına sebep olabilir.
  • Koyu renkli kıyafetlerinizi ütülerken dikkat edin. Aşı ısı nedeniyle parlama yapabilir o yüzden koyu renkli kıyafetlerinizi ters çevirip ütüleyin.
  • Kıyafetlerinizi ütülemeden önce etiketleri kontrol ederek ısı derecesine göre gruplandırıp ilk önce düşük ısıdan başlayıp yükseğe doğru gruplandırmanız işinizi kolaylaştıracak zaman tasarrufu etmenizi sağlayacaktır.
  • Hassas kumaşa sahip kıyafetlerinizde ütü bezi kullanarak parlamasına engel olabilirsiniz.
  • Ütülediğiniz eşyayı ütüler ütülemez asın.
  • Kıyafetlerinizi dairesel hareketlerle ütülemeyin.
  • Ütü suyunun içine esans damlatmanız kıyafetlerinizin güzel kokmasını sağlayacaktır.

Gömlek Nasıl Ütülenmeli?


Gömleklerin ütülenmesi sırasında nemli olmaları işi daha da basitleştirecektir. Gömleklerin kuru olduğu zamanlarda ise su püskürtülerek nemlendirilmesi iyi olacaktır. İlk olarak yaka kısmından ütüleme işlemine başlanması ve sonrasında omuz bölümüne geçilmesi gereklidir. Bu kısım en kolay şekilde ütü masasının sivri ve dar olan bölümlerinde ütülenebilmektedir. Sonrasında gövde bölümüne ve en son kollara geçilmelidir. Kollar ütülenirken dikiş bölümlerine dikkat edilmelidir.

Pantolon Nasıl Ütülenmelidir?

Pantolonların ütülenmesinden önce cepleri dışarı çıkarılmalıdır. Bu işlem cep izi olmasına engel olacaktır. Pantolonların bel kısımlarının ütülenmesi için masaya giydirilmesi iyi olabilmektedir. Bu şekilde sabit ve düz bir ütüleme yöntemi izlenebilmektedir. Ayrıca bacak bölümlerinin ütülenmesi sırasında yine dikiş izlerine dikkat edilmesi önemlidir. Bir yüzün ütülenmesi işlemi ardından diğer yüzün çevrilmesi ve aynı işlemlerin yapılması etkili bir sonuç verecektir.

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 21:25
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