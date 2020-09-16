İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı! 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı!...

Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 16 Eylül Çarşamba 18:21 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:21
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
Takip Et:

Gündelik işler arasında en çok zahmet isteyenlerinden ve zaman alanlarından biri de şüphesiz ütü işidir. Ancak bu işin püf noktaları bilindiğinde büyük bir zaman tasarrufu yapılabilmektedir. Ayrıca bu püf noktalar sayesinde ütüleme işlemi çok daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ütü Yapmanın Püf Noktaları

  • Çamaşır kurutma makinesi olması halinde makinenin ütü ayarına getirilerek çamaşırların kurutulması lazımdır. Böylelikle çamaşırlar daha nemli olarak çıkacak ve ütülenmesi kolaylaştıracaktır.
  • Yıkanan çamaşırların makine biter bitmez asılması lazımdır. Çamaşırları asarken gerdirerek ve çırparak düzenli bir şekilde asın. Böylelikle ütü aşamasında daha az çaba sarf edilecektir.
  • Çamaşır makinenizde çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı kullanmanız kıyafetlerinizin kırışmasını engelleyecektir.
  • Ütülenecek giysilerinizi gruplandırın.
  • Ütü masanızın altına örtü sermeniz büyük eşyalarınızı ütülerken yere değmesine engel olacaktır.
  • Ütü masanızı boyunuza göre ayarlayın. Eğer oturarak yapacaksanız daha alçak ayakta yapacaksanız daha yüksek ayarlayarak en rahat konumunu kendinize göre belirleyin.
  • Ütü masanızın örtüsüne dikkat edin. Ütü masası örtünüz kalın, yanmaz ve temiz olmalıdır.
  • Ütü masanızın örtüsünün altına folyo sermeniz ütü yapmanızı kolaylaştıracaktır. Alüminyum folyo gelen ısıyı yansıtacak ve ütü yapmanız daha kolaylaşacaktır.
  • Ütüye başlamadan ütü tabanınızı kontrol edin. Masanın zemininde herhangi bir kalıntı olması kıyafetlerin tahriş olmasına ve yapışmasına sebep olabilir.
  • Koyu renkli kıyafetlerinizi ütülerken dikkat edin. Aşı ısı nedeniyle parlama yapabilir o yüzden koyu renkli kıyafetlerinizi ters çevirip ütüleyin.
  • Kıyafetlerinizi ütülemeden önce etiketleri kontrol ederek ısı derecesine göre gruplandırıp ilk önce düşük ısıdan başlayıp yükseğe doğru gruplandırmanız işinizi kolaylaştıracak zaman tasarrufu etmenizi sağlayacaktır.
  • Hassas kumaşa sahip kıyafetlerinizde ütü bezi kullanarak parlamasına engel olabilirsiniz.
  • Ütülediğiniz eşyayı ütüler ütülemez asın.
  • Kıyafetlerinizi dairesel hareketlerle ütülemeyin.
  • Ütü suyunun içine esans damlatmanız kıyafetlerinizin güzel kokmasını sağlayacaktır.

Gömlek Nasıl Ütülenmeli?


Gömleklerin ütülenmesi sırasında nemli olmaları işi daha da basitleştirecektir. Gömleklerin kuru olduğu zamanlarda ise su püskürtülerek nemlendirilmesi iyi olacaktır. İlk olarak yaka kısmından ütüleme işlemine başlanması ve sonrasında omuz bölümüne geçilmesi gereklidir. Bu kısım en kolay şekilde ütü masasının sivri ve dar olan bölümlerinde ütülenebilmektedir. Sonrasında gövde bölümüne ve en son kollara geçilmelidir. Kollar ütülenirken dikiş bölümlerine dikkat edilmelidir.

Pantolon Nasıl Ütülenmelidir?

Pantolonların ütülenmesinden önce cepleri dışarı çıkarılmalıdır. Bu işlem cep izi olmasına engel olacaktır. Pantolonların bel kısımlarının ütülenmesi için masaya giydirilmesi iyi olabilmektedir. Bu şekilde sabit ve düz bir ütüleme yöntemi izlenebilmektedir. Ayrıca bacak bölümlerinin ütülenmesi sırasında yine dikiş izlerine dikkat edilmesi önemlidir. Bir yüzün ütülenmesi işlemi ardından diğer yüzün çevrilmesi ve aynı işlemlerin yapılması etkili bir sonuç verecektir.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
ÖSYM duyurdu! Artık aday kayıt işlemi e devlet üzerinden yapılabilecek
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı
Diyarbakır'da çöp kamyonu ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Bilanço 2 ölü 2 yaralı
Cinayeti işleyen katil 40 sene sonra bulundu!
Cinayeti işleyen katil 40 sene sonra bulundu!

Popüler Haberler

Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Eylül 2020
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
2020 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Kurumlar vergisi oranı
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Devletten maddi yardım nasıl alınır? Kimler nakit yardımı alabilir, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 16 Eylül 2020 Çarşamba
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 16 Eylül 2020 Çarşamba
Deve dikeni bitkisinasıl kullanılır, nerelerde bulunur? Deve dikeninin faydaları nelerdir?
Sürü yöneticisi istihdamı desteği nedir? Çoban destekleme şartları nelerdir, kimlere verilmemektedir?
Kanalların yayın akışları 2 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Süper lig ne zaman başlayacak? 2020 - 2021 Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu!
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2020 Eylül E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife YETA uygulaması detayları
kaymakamlık yardımları nedir? 2020 Kaymakamlık yardımlarına nereden başvuru yapılır? Kimler kaymakamlık yardımı için başvuruda bulunabilirler?
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Banka sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlara kara listeye girenlere kredi verilecek mi?
3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.