Usulsüz ve fahiş fiyat uygulayanlar hangi kurum ve kuruluşlara şikâyet edilmelidir?

Çoğu şirket tarafından olağanüstü durumları fırsat haline getirme ve bu durumlardan dolayı haksız yere fahiş fiyat artışları uyguladıkları görülmektedir.

Fahiş Fiyat Nedir?

Son zamanlarda Covid-19 pandemisi konusunda yaşanmakta olan bazı kötü durumları fırsat haline getirip aşırı kazanç sağlamak isteyen kişi ve şirketlere dair şikâyet mercii oluşturmaktadır. Pandemi tedirginliğini fırsata çevirerek ürünlerinin fiyatlarını artıran şirketler vatandaşlar tarafından büyük tepkiler almaktadır. Ticaret Bakanlığı haksız yere fiyatlarını yükselten şirketlerin şikâyet edilmesini istiyor. Peki fahiş fiyat yapan yerler nasıl şikâyet edilir?

Fahiş Fiyatların Artışı Nereye ve Nasıl Şikâyet Edilir?

Genel olarak maske, makana, kolonya ve dezenfektanlar ele alındığında daha birçok ürün, koronavirüsü fırsata çevirip fiyatların artması fahiş ücretlere ulaşmaktadır. Bu süreçte devlet tarafından organize edilen çalışmalar aracılığıyla şikâyet ve bildirimde bulunabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda HFA Bildirim uygulaması aracılığıyla vatandaşlardan bakanlığa fahiş fiyat artışı olan ürünlerin şikâyet edilmesi isteniyor. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılmış olan açıklamada Genel olarak hijyen ürünleri için fahiş fiyat artışı olması durumuyla karşılaşan vatandaşlara HFA Bildirim uygulaması ile şikâyet ve taleplerini saniyesinde iletebileceklerini açıklamışlardır.

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Vatandaşlar uygulamayı kolaylıkla indirebilirler. IOS ve Android uygulamaları aracılığıyla ulaşabileceği ve kullanılabileceği durumu kullanıcılar için çözüm yolu olmaktadır. Uygulamaya sahip olan kişiler hızlı ve kolay bir şekilde üyeliklerini oluşturabilmektedirler. Telefon numaranızı, E posta adresinizi ve TC kimlik numaranızı uygulamaya girerek şikayet etmeniz mümkündür. Bu uygulama ile Online alışverişler için yaşanmış olan bazı problemleri de gün yüzüne çıkarabilirsiniz. Bazı markalar ve firmalar bu konu bakımından yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmakta mağaza hakkında resim ekleyerek kanıt gösterebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda yüksek fiyat sahibi ürün linklerini ve fotoğraflarını kullanarak hemen şikâyet etmeniz mümkündür.

Fahiş Fiyat Artışı Yapmanın Cezası Nedir?

Eğer bir firmanın fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilmesi durumunda cezalarda değişiklikler görülmektedir. Bu firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL arasında para cezaları kesilmektedir. Aynı zamanda stokçuluk yapan firmalara ise 50 bin TL ile 500 bin TL aralığında idari para cezası kesilmektedir. Bu cezaları firmalara uygulama yetkisine sahip olan birim Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na aittir.