Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Dün Hakkari Van karayolunda yoğun sis sebebiyle meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerden birisinin 28 yaşındaki Üsteğmen Ahmet Yıldırımer olduğu öğrenildi.
Genç teğmenin hayatını kaybettiği feci kazada Tırın çarptığı minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş Teğmenle birlikte hayatını kaybeden bir diğer kişinin ise Hakkari'dan askere gitmek için minibüse bindiği öğrenilmişti.
Üsteğmen Ahmet Yıldırımer için Adana Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili de taziye mesajı yayınladı.
Son Güncelleme: 29.12.2020 11:01