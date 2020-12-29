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Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Dün Hakkari'de meydana gelen Tır ile minibüsü çarpıştığı feci kazada hayatını kaybedenlerde birinin Üsteğmen Ahmet Yıldırımer olduğu öğrenildi. Genç teğmenin cenazesi bugün memleketi Adana'da toprağa verilecek.

29 Aralık 2020 Salı 11:01
Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
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Dün Hakkari Van karayolunda yoğun sis sebebiyle meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerden birisinin 28 yaşındaki Üsteğmen Ahmet Yıldırımer olduğu öğrenildi.

Genç teğmenin hayatını kaybettiği feci kazada Tırın çarptığı minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş Teğmenle birlikte hayatını kaybeden bir diğer kişinin ise Hakkari'dan askere gitmek için minibüse bindiği öğrenilmişti.

Memleketi Adana olan Teğmen Yıldırımer'in evli olduğu öğrenildi. Genç teğmenin izne ayrılarak memleketi Tufanbeyli'ye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Genç teğmenin cenazesi Tufanbeyli Devlet Hastanesine getirilen üsteğmenin bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Üsteğmen Ahmet Yıldırımer için Adana Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili de taziye mesajı yayınladı.

 

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 11:01
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik KazasıüsteğmenAhmet Yıldırmer
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