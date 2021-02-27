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Ustalık belgesi nedir, nasıl alınır? Ustalık belgesi gerektiren meslekler nelerdir?

Ülkemizde hizmet kolu ve sanayi alanındaki gelişmeler kalifiye eleman aranmasına neden oldu. Bu sebeple çalışan kesimden bir işe başlarken bazı belgeler istenmeye başlandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 01:23
Ustalık belgesi nedir, nasıl alınır? Ustalık belgesi gerektiren meslekler nelerdir?
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Bir zamanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ustalık belgeleri, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ) tarafından verilmeye başlandı. MYK ile başlayan yeni süreçte piyasa da çalışan ustalara sınava girmeleri ile birlikte bu belgeler veriliyor ve eski belgeler de yenileniyor.

Kurum tarafından belge verilmesi ustaların işlerini daha da çok kolaylaştırırken ülkedeki iş gücü potansiyelini de kayıt altına alıyor. Kalıpçı, sıvacı, demirci, elektirikçi ve benzeri meslek dallarında ustalık belgesi veren Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun merkezi Ankara'da bulunuyor. 

Ustalık belgelerini almak isteyenler belli bir eğitimden geçtikten sonra belgelerini alabilirler.  Ustalık belgesini almak isteyenlerin kurumun sitesine girerek orada istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Bu belgeler eğitime başvurulyor ve kurs sonunda yazılı sınavla bu belge veriliyor.

Belge şartları için tıklayınız; https://www.myk.gov.tr/



Son Güncelleme: 27.02.2021 01:23
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Anahtar Kelimeler:
UstalıkMesleki Yeterlilik
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