Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?

Usta yardımcılığı mesleği hakkında merak edilen konulardan birisi de usta yardımcılarının ne kadar kazandığı ve nasıl bir meslek oluduğu sorusudur. Ustalarının yanında onlara yardımcı elaman olarak iş yapan, ustalarının direktiflerine uyan ve bu işe uygun kişilere usta yardımcılığı mesleği uygun oluyor.

Peki usta yardımcıları ne kadar para kazanıyor? Bir usta yardımcısı aylık ortalama 3 bin 200 TL maaş alıyor. Usta yardımcılarının aylık en düşük geliri 2 bin 286 TL olarak belirlenirken en yüksek aylık geliri ise 3 bin 800 TL olarak belirleniyor.

Usta yardımcılığı işini yapmak isteyen kişiler için en az ilköğretim mezunu olma şartı isteniyor. Usta yardımcıları genellikle ustaların uygun gördüğü araç gereçleri doğru biçimde kullanmak, çevrenin düzenini sağlamak, ustasının iş yükünü hafifleterek bitirilmesi gereken işleri etkin bir şekilde tamamlamakla görev alıyor.