Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu

korona virüs vakaları alınan tedbilere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor.
Sanat camiasında korona virüs hastalığına yakalanan isimler arasına usta tiyatrocu Haldun Dormen'de eklendi.
Usta Tiyatrocu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, hastalık semptonları gösterdiği gerekçesiyle kendisine dün yapılan testin sonucunun pozitif olduğun, durumunun iyi olduğunu ve doktorların kontrollerin her şeyin olum bir yönde seyrettiğini duyurdu. Usta oyuncu mesajında maske ve sosyal mesafe kuralına vurgu yaptı.
Son Güncelleme: 23.11.2020 00:19