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Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Tiyatro dünyasının usta oyuncularından olan Haldun Dormen, korona virüs hastalığına yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:19
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
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korona virüs vakaları alınan tedbilere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor.

Sanat camiasında korona virüs hastalığına yakalanan isimler arasına usta tiyatrocu Haldun Dormen'de eklendi.


92 yaşındaki başarı tiyatrocu Haldun Dormen'e korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Dormen, hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta Tiyatrocu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, hastalık semptonları gösterdiği gerekçesiyle kendisine dün yapılan testin sonucunun pozitif olduğun, durumunun iyi olduğunu ve doktorların kontrollerin her şeyin olum bir yönde seyrettiğini duyurdu. Usta oyuncu mesajında maske ve sosyal mesafe kuralına vurgu yaptı. 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 00:19
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Haldun DormenKoronavirüsKovid 19Usta Tiyatrocu Haldun Dormen
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