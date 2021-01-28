Usta Şair Özdemir Asaf ölümünün 40. yılında anılıyor

Yalnızlık şairi olarak da bilinen Özdemir Asaf, ölümünün 40. yılında edebiyat severler tarafından anılıyor. Edebiyat dünyasına şiirleri ile duygu katan, kalemi güçlü şair ardında bıraktığı dizeleri ile anılıyor.

Ünlü Şair Özdemir Asaf kimdir?

11 Haziran 1923 yılında Ankara’da doğan şair, Cumhuriyet Dönemi Türk şairlerindendir. Şairin adı aslında Halit Özdemir Arun’dur. Asaf’ın babası Mehmet Asaf, Şura-yı Devlet’in kurucuları arasında yer almaktadır. Özdemir Asaf, 7 yaşında iken babası Mehmet Asaf’ı toprağa vermiştir. Bu ölümün ardından İstanbul’a taşınan usta şair, Hamidiye Hanım’ın Acıbadem’de köşkünde biçki dikiş kursu açarak geçim sağladı. Eğitim hayatına 1930 yılında Galatasaray Lisesi’nin İlkokulunda başlayan Asaf, 1941 yılında 11. sınıfta iken girdiği ek sınav ile Kabataş Erkek Lisesi’ne geçti. 1942 senesinde ise buradan mezun oldu.

Özdemir Asaf önce İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesinde sonra İktisat Fakültesinden 1 yıl da Gazetecilik Enstitüsünde eğitim aldı. Usta şair okulda tanıştığı Sabahat Selma Tezakın ile 14 Eylül 1946 senesinde evlendi. Şair evlendikten sonra yüksek öğretimini tamamlayamadan iş hayatına başladı. Sigorta prodüktörlüğü yaptı.

1948 senesinde askere giden usta şair, Zaman ve Tanin gazetelerinde çevirmenlik yaptı. Özdemir Asaf’ın ilk şiiri 1939 senesinde Servet-i Fünun-Uyanış dergisinde çıktı. Kalemi güçlü şair Büyük Doğu, Varlık, Yenilik, Amaç, Kaynak, Edebiyat Dünyası, Şadırvan, Yeditepe, Seçilmiş Hikayeler, Yenilik, Vatan, Dost, Türkçe ve Türk Dili gibi gazete ve dergilerde şiirler kaleme aldı. Asaf, şiir çevirileri de yaptı.

Asaf 1951 senesinde Cağaoğlu Molla Fenari Sokak’ta Sanat Basımevini ve Yuvarlak Masa yayınlarını da kurdu. Şair ilk şiir kitabı olan Dünya Kaçtı Gözüme kitabını burada 1955 yılında okuyucuya sundu.

Asaf eserlerinde çoğunlukla toplum ve insan ilişkilerine değinen konuları ele aldı. Şiirlerinde ise alay ve taşlamalara yer verdi. Yuvarlağın Köşeleri adlı eserinde şiirin ve yazarın işlevinden bahsetti.

Özdemir Asaf’ın ilk eşi Sabahat Selma ile evliliğinden Seda isimli bir kızı oldu. İkinci eşi olan ve Türkiye’nin ilk kadın fotoğraf sanatçısı olan Yıldız Moran ile evliliğinden ise ise Gün, Olgun ve Etkin isimlerinde üç oğlu oldu.

Asaf, rahatsızlığından ötürü Yuvarlak Masa Yayınlarını ve matbaayı 1970 senesinde kapattı. Usta şair 1979 yılında Vakıf Gureba Hastanesinde tedaviye başladı. 1980 senesinde akciğer teşhisi koyulan usta şair 58 yaşında iken İstanbul’daki evinde 28 Ocak 1981’de vefat etti.

Şiirleri

Dünya Kaçtı Gözüme 1955 yılında

Sen Sen Sen 1956 yılında

Bir Kapı Önünde 1957 yılında

Yumuşaklıklar Değil (1962 yılında

Nasılsın 1970 yılında

Çiçekleri Yemeyin 1975 yılında

Ben Değildim 1978 yılında

Bugün ve Bugün 1984 yılında

Benden Sonra Mutluluk

Çiçek Senfonisi 2008 yılında

Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum 2012 yılında

Yalnızlığa Övgü

Özdeyişleri

Yuvarlağın Köşeleri (1961)

Yuvarlağın Köşeleri-2 (1988)

Öykü

Dün Yağmur Yağacak (1987)

Deneme