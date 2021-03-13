Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Niş'in ölüm haberini ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Levent Niş'in vefatı aktarılırken açıklamada Devlet tiyatrolarının emektar sanatçısı ve yönetmenine taziye masajı paylaşıldı.

Levent Niş'in geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımı dikkat çekerken Rasim Öztekin'e sosyal medya hesabından veda eden Niş'in 'sözün bittiği yer' ışıklarda uyu.' dediği görüldü.