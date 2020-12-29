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Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!

Sanat camiasından üzen bir haber geldi. Türkiye'nin en önemli klarnet sanatçılarından biri olan Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti. 90 yaşındaki olan ünlü sanatçı bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

29 Aralık 2020 Salı 13:23
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
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Sanat camiasından üzen bir haber geldi. Türkiye'nin en önemli klanet sanatçılarından biri olan Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti. 90 yaşındaki olan ünlü sanatçı bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Babasının klanetini gizli gizli çalmaya başladı

1930’da Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğan ve  gerçek soyadı Kadıoğlu olan ünlü klanet sanatçısı, maddi imkansızlıklar yüzünden ilkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına devam edemedi. Bir meslek edinmesi amacıyla amatör düzeyde klanet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Kandıralı, ilk önce ud ile başlasa da müzik serüvenine daha sonra Şükrü Tunar'ın klanet taksimiyle başlayan klanet sempatisi bir aşka dönüştü.

Ünlü sanatçı, kendi sazı olmadığı için babasının klanetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayı olmayacağını düşünerek 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.

Keman sanatçısı Ama Recep ve Kanuni Sıtkı Bey ile tanışarak kendisine bir iş bulan Kandıralı, ilk olarak 1945'te Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya ve para biriktirmeye başladı. Sanat dünyasına bu şekilde girmiş oldu.

Pek çok ödüle layık görüldü

Ünlü sanatçı çalışarak biriktirdiği paralarla Akopos Alyanak'tan dersler alarak tekniğini ve repertuvarını geliştirirken, yine dönemin büyük gazinolarında sahneye çıktı.

Sanatçının ilk plağı  "Salon Çiftetellisi" dir. Sanatçı, çok sayıda müzik tarzında üretim yaparken, ayrıca kariyeri boyunca çok sayıda ülke dolaştı ve farklı yerlerden ödüllere layık görüldü.

Fahrunnisa Hanımla evlenerek Mukadder, Jale, Nejla ve Kısmet adında 4 kız çocuğu olan sanatçı, müzisyenliğinin yanı sıra çok sayıda film ve dizilerde rol aldı.

Ünlü sanatçı 1.5 yıldır kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi altındaydı.90 yaşında olan sanatçının tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü sanatçının naaşı ikindi vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 13:23
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