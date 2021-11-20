Üsküdar'da turist taşıyan şoför direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde içerisinde turistlerin bulunduğu minibüsü kullanan Mehmet Ş. isimli bir kişi Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi'ne geldiğinde birden fenalaştı. Direksiyon başındayken kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Ş. minibüsü duvara çarparak durdurdu.

ünün turistleri taşıdığı esnada krizi geçirmesi, yürekleri ağza getirirken durum hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledikleri şoför Mehmet Ş.'yi ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Mehmet Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken turist kafilesi o sırada başka bir minibüse aktarıldı. Kaza yapan minibüs ise polis ekiplerinin kontrolünde çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.