Üsküdar sahilinde bulunan cesedin polis olduğu ortaya çıktı!

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:01
Üsküdar Harem arasındaki sahil yolundaki parkta devriye gezen gece bekçileri yerde hareketsiz yatan birini gördüler ve durumu hemen polise bildirdiler. Gece saat 00.00 sıralarında alınan ihbarı değerlendiren ekipler hemen belirtilen adrese intikal ettiler.
Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafında güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlediler. Polisin yaptığı inceleme sonrasında cesedin Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan bir polis memuru
H.S.'ye ait olduğu tespit edilirken intihar
ettiği değerlendirilen H.S'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor..
Son Güncelleme: 29.11.2021 12:01
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