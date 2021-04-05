Uşak'ta zincirleme kaza! 9 yaralı

9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sabah erken saatlerde Uşak'ta meydana geldi.
Bu esnada yan yatan saman yüklü tırı kaldırma çalışmaları sürerken, kazayı gören bir başka servis sürücüsü kaza yerine bakmak için yavaşladı ve servisin arkadasından gelen Ramaza Türk'ün sürücüsü olduğu bir başka servis yavaşyan servise arkadan çarptı. 3 servisin zincirleme olarak karıştığı trafik kazasında şans eseri can kaybı yaşanmazken, toplam 7 kişi yaralandı
İKİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan kazaya karışan servis sürücülerinden Bayram Aysal'ın yakınları ise kazayı çeken gazetecilere 'Niçin Çekiyorsunuz' ve "Çektiniz bak" çıkışlarında bulunarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Meydana gelen 2 ayrı kazada toplamda 9 kişi yaralanırken, iki kazaya ilişkiln soruşturma başlatıldı.