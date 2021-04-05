İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...

Uşak'ta zincirleme kaza! 9 yaralı

Sabah saatlerinde Uşak'ta yan yatan iki tır kazasını görüp yavaşlayan servis, başka bir kazaya sebebiyet verdi. Kazalarda toplam 9 kişi yaralandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:34
Uşak'ta zincirleme kaza! 9 yaralı
Takip Et:

9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sabah erken saatlerde Uşak'ta meydana geldi.

Gelen bilgilere göre İzmir'e yönünde seyir halinde olan saman yüklü bir Tır Uşak'ta kontrolden çıktı ve yol kenarına yan yattı. KAzada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza yerine gelen ekipler yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü ve yanındaki yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Bu esnada yan yatan saman yüklü tırı kaldırma çalışmaları sürerken, kazayı gören bir başka servis sürücüsü kaza yerine bakmak için yavaşladı ve servisin arkadasından gelen Ramaza Türk'ün sürücüsü olduğu bir başka servis yavaşyan servise arkadan çarptı. 3 servisin zincirleme olarak karıştığı trafik kazasında şans eseri can kaybı yaşanmazken, toplam 7 kişi yaralandı

İKİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan kazaya karışan servis sürücülerinden Bayram Aysal'ın yakınları ise kazayı çeken gazetecilere 'Niçin Çekiyorsunuz' ve "Çektiniz bak" çıkışlarında bulunarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Meydana gelen 2 ayrı kazada toplamda 9 kişi yaralanırken, iki kazaya ilişkiln soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 05.04.2021 13:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UşakKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Haftası 2021 ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir?
Polis Haftası 2021 ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir?
2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?
2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?
TRT Rüzgar Gülü başvuru şartları ve başvuru formu
TRT Rüzgar Gülü başvuru şartları ve başvuru formu
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM özel boş plaka sorgulama
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM özel boş plaka sorgulama
Parfüm orjinal mi? Parfüm barkodu ile orjinal ürün sorgulaması
Parfüm orjinal mi? Parfüm barkodu ile orjinal ürün sorgulaması
Kadir gecesinin önemi nedir?
Kadir gecesinin önemi nedir?

Popüler Haberler

MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Bugün kimin maçı var? TV 5 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada et görmek anlamı ve yorumu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Fox TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
Engelli erken emeklilik veya malülen emeklilik için nereye müracaat etmelidir?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya doğum tarihi
Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı? Melisa Sözen neden yok, neden ayrıldı?
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2021
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.