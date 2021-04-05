Uşak'ta zincirleme kaza! 9 yaralı

9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sabah erken saatlerde Uşak'ta meydana geldi.

Gelen bilgilere göre İzmir'e yönünde seyir halinde olan saman yüklü bir Tır Uşak'ta kontrolden çıktı ve yol kenarına yan yattı.da sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza yerine gelen ekipler yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü ve yanındaki yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Bu esnada yan yatan saman yüklü tırı kaldırma çalışmaları sürerken, kazayı gören bir başka servis sürücüsü kaza yerine bakmak için yavaşladı ve servisin arkadasından gelen Ramaza Türk'ün sürücüsü olduğu bir başka servis yavaşyan servise arkadan çarptı. 3 servisin zincirleme olarak karıştığı trafik kazasında şans eseri can kaybı yaşanmazken, toplam 7 kişi yaralandı

İKİ KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan kazaya karışan servis sürücülerinden Bayram Aysal'ın yakınları ise kazayı çeken gazetecilere 'Niçin Çekiyorsunuz' ve "Çektiniz bak" çıkışlarında bulunarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Meydana gelen 2 ayrı kazada toplamda 9 kişi yaralanırken, iki kazaya ilişkiln soruşturma başlatıldı.