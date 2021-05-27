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Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı!

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrilen hafif ticari aracın karıştığı kazada sürücü ile beraberindeki 3 yolcu yaralandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 23:36
Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı!
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Uşak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, İzmir-Uşak istikametinde yer alan Güre’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Fındık idaresindeki 35 ALS 709 plakalı Renault Kangoo model hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol üzerinden yan yattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde yaralanan sürücü Ramazan Fındık, Murat Fındık, Zübeyde Gökçimen ve A.F.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 27.05.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
UşakKazaIzmir-Uşak KarayoluTrafik Kazası
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