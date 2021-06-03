Uşak'ta korkunç kaza! 10 yaşında bir çocuk tır altında can verdi

Uşak’ta kontrolünü kaybeden mısır yüklü bir tır yan yatarak devrildi. Yaşanan kazada ne yazık ki sürücünün henüz 10 yaşındaki oğlu olay yerinde can verdi.
Sağlık görevlileri hafif bir şekilde yaralanarak kazadan kurtulan sürücü ile devrilen tırın altında kalıp ağır bir şekilde yaralanan 10 yaşındaki oğlu Emircan’ı Uşak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar.
Kazada ağır bir şekilde yaralanan 10 yaşındaki küçük Emircan ne yazık ki hastanede doktorların tüm çabasına ve müdahalelerine rağmen kurtulamadı ve orada hayata gözlerini yumdu. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise kazayı yapan babanın hayati bir tehlikesinin olmadığı hafif bir şekilde yaralanarak durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.