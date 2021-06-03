Uşak'ta korkunç kaza! 10 yaşında bir çocuk tır altında can verdi

Uşak’ta kontrolünü kaybeden mısır yüklü bir tır yan yatarak devrildi. Yaşanan kazada ne yazık ki sürücünün henüz 10 yaşındaki oğlu olay yerinde can verdi.

Meydana gelen kaza, Uşak-Ankara Hamamboğazı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alparslan A. kendi yönetiminde olan mısır yüklü veplakası olan tır ile Ankara istikametine doğru seyir halinde iken araç birden kontrolünden çıkarak yan bir şekilde yola devriliyor. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine hemen polis ekipleri, jandarma ile sağlık görevlileri geliyor.

Sağlık görevlileri hafif bir şekilde yaralanarak kazadan kurtulan sürücü ile devrilen tırın altında kalıp ağır bir şekilde yaralanan 10 yaşındaki oğlu Emircan’ı Uşak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar.

Kazada ağır bir şekilde yaralanan 10 yaşındaki küçük Emircan ne yazık ki hastanede doktorların tüm çabasına ve müdahalelerine rağmen kurtulamadı ve orada hayata gözlerini yumdu. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise kazayı yapan babanın hayati bir tehlikesinin olmadığı hafif bir şekilde yaralanarak durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.