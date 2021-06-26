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Uşakta kaza! 1 ölü çok sayıda yaralı

Uşak’ta gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralanarak çevre hastanelere nakledildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:46
Uşakta kaza! 1 ölü çok sayıda yaralı
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Uşak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ankara - Uşak istikametinde Kaplangığ köy kavşağında A.Ç., idaresindeki bir otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçerek Hasan Hüseyin yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

KARŞI ŞERİTTEKİ ARAÇ İLE ÇARPIŞTI

Gerçekleşen kazada çarpma sonucunda Özen idaresindeki otomobil yol dışına çıkarak savruldu. Araça kullanılamayacak hale geldi. Gerçekleşen kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Hasan Hüseyin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan araçlar içerisinde bulunan yaralı Ü.Ö., R.G.Ö. ve diğer araçtaki Ö.Y.Ç., D.Ç., S.N.Ç., A.Ç., U.K.Ç.’de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumları öğrenilemezken olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 26.06.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
UşakKaza
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