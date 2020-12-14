Uşak'ta iki farklı evde doğal gaz patlaması nedeniyle 6 kişi yaralandı

Uşak’ta yaşanan olayda Atatürk Mahallesine bağlı 2 farklı sokakta meydana geldi. Öğrenilenlere göre ilk evde yaşanan patlama saat 12.30 saatlerinde meydana gelirken yaşanan ilk patlamada evde bulunan 4 vatandaş yaralandı. Başka bir sokakta bulunan diğer evde yaşanan doğalgaz patlaması ise saat 13.00'da gerçekleşirken burada da evde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlar çevre illerdeki hastanelere sevk edilirken yaralıların durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Patlamaların yaşandığı sokaklardaki vatandaşlar duygu dolu yaşadı.

Uşak'ta doğalgaz patlamalarının ardından büyük panik yaşandı

Uşak'ta yaşanan bu iki doğalgaz patlamasının ardından Vali Funda Kocabıyık hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Konu ile alakalı yapılan açıklamada patlamada can kaybının yaşanmadığı ve hastanelerde toplamda tedavi gören 6 yaralının olduğu ve hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi.

Yaşanan olay sonrasında her türlü önlemin belediye tarafından alındığı ya patlamanın olduğu apartmanlar güvenlik amaçlı boşaltıldığı. Evleri boşaltılan vatandaşlara konaklama ihtiyaçları için yurtlara yerleştirmek amaçlı yurtların hazırlandığı bilgisini veren Vali Funda Kocabıyık yaşanan olay ile alakalı valilik ve belediye olarak patlamanın sebebinin bulunacağını bildirdi.

