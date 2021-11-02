Üretim ve planlama uzmanı maaşı ne kadar? 2021 Üretim ve planlama uzmanı maaşı

Üretim ve planlama uzmanı, üretim iş akışını düzenlemek ve üretim talebini karşılamak için gerekli personel, ekipman ve hammaddeleri belirlemekle sorumlu kişidir.

Üretim ve planlama uzmanının görevleri nelerdir?

Müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek için satış bölümüyle koordine halinde çalışmak,

Her bir iş için gerekli ekipman, malzeme ve insan gücü gereksinimlerini sağlamak,

Üretim planının takip etmek ve projenin ilerlemesini izlemek,

Üretim planlama problemlerini tanımlamak ve çözmek için departmanlar ile iş birliği yapmak,

Personel sorunları, makine arızaları gibi problemleri çözmek,

İş hedeflerini karşılamak için envanter, üretim ve üretim kontrol sistemleri için süreç iyileştirmeleri yapmak,

Üretim ve hammadde maliyetlerini takip etmek,

Üretim ve ekip performansı hakkındaki verileri toplamak,

Üretim faaliyetlerini raporlamak ve yönetime sunmak.

Üretim ve planlama uzmanı ne kadar maaş alır?

Üretim ve planlama uzmanı maaşı aylık ortalama 8 bin 750 liradır. En düşük üretim ve planlama uzmanı maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 13 bin 500 liradır.

Üretim ve planlama uzmanı olmak için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.